В Новосибирске 32-летняя жительница Кемерово напала на девушку

Прибыв на место, сотрудники ППС застали нападение одной женщины, пытавшейся вырвать сумку, на другую. Стражи порядка задержали нападавшую. Ей оказалась 32-летняя жительница Кемеровской области, которая ранее уже привлекалась к уголовной ответственности.