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В Новосибирске 32-летняя жительница Кемерово напала на девушку

9 мая 2020, 13:22
Она пыталась отнять у случайной прохожей сумку, но была схвачена полицией.

В пятницу, 8 мая, в Новосибирске произошла попытка уличного ограбления. В 17.20 у дома по улице Народной полицейские услышали крики о помощи.

Прибыв на место, сотрудники ППС застали нападение одной женщины, пытавшейся вырвать сумку, на другую. Стражи порядка задержали нападавшую. Ей оказалась 32-летняя жительница Кемеровской области, которая ранее уже привлекалась к уголовной ответственности.

Возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж». Решается вопрос об избрании меры пресечения для гастролерши из соседнего региона.

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#Новости#Происшествия
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