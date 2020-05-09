В Новосибирске 32-летняя жительница Кемерово напала на девушку

В пятницу, 8 мая, в Новосибирске произошла попытка уличного ограбления. В 17.20 у дома по улице Народной полицейские услышали крики о помощи.
Прибыв на место, сотрудники ППС застали нападение одной женщины, пытавшейся вырвать сумку, на другую. Стражи порядка задержали нападавшую. Ей оказалась 32-летняя жительница Кемеровской области, которая ранее уже привлекалась к уголовной ответственности.
Возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж». Решается вопрос об избрании меры пресечения для гастролерши из соседнего региона.