В страшной аварии в Чановском районе погиб водитель сгоревшего автомобиля УАЗ

Мы уже сообщали о страшной аварии, которая произошла 8 мая на трассе Р-254 в Чановском районе. Здесь после столкновения с фурой полностью сгорел автомобиль.
Как рассказали в пресс-службе ГУМВД, всё произошло в 17.00. Автомобиль УАЗ под управлением 24-летнего водителя двигался в сторону Новосибирска. Он выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком DAF.
В результате аварии водитель УАЗ скончался на месте. Водитель фуры получил травму руки и ссадины различной частей тела. Его пришлось госпитализировать.
На месте ДТП работали сотрудники полиции. В настоящее время они устанавливают обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.