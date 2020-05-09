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В страшной аварии в Чановском районе погиб водитель сгоревшего автомобиля УАЗ

9 мая 2020, 13:27
Машина выехала на встречную полосу и столкнулся с фурой DAF.

Мы уже сообщали о страшной аварии, которая произошла 8 мая на трассе Р-254 в Чановском районе. Здесь после столкновения с фурой полностью сгорел автомобиль.

Как рассказали в пресс-службе ГУМВД, всё произошло в 17.00. Автомобиль УАЗ под управлением 24-летнего водителя двигался в сторону Новосибирска. Он выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком DAF.

В результате аварии водитель УАЗ скончался на месте. Водитель фуры получил травму руки и ссадины различной частей тела. Его пришлось госпитализировать.

На месте ДТП работали сотрудники полиции. В настоящее время они устанавливают обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.

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#Новости#Политика
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