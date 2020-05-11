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Posted 11 мая 2020, 05:45

Published 11 мая 2020, 05:45

Modified 25 декабря, 15:31

Updated 25 декабря, 15:31

Миниатюрное Знамя Победы из Новосибирска доставили в космос

11 мая 2020, 05:45
В Космос микроминиатюры были доставлены в медальоне.

Миниатюрное Знамя Победы из Новосибирска доставили на МКС. Космонавт Иван Вагнер сфотографировал микроминиатюру на фоне Земли и выложил снимок в соцсеть.

Миниатюра является одной из 16 работ новосибирского микроминиатюриста Владимира Анискина, которые были изготовлены ко Дню Победы. Среди миниатюр есть и Орден ВОВ I степени, и орден Ушакова II степени.

Как рассказывает Анискин, он использовал в изготовлении знамя ниточку официальной копии. Из ее кусочков он и «сшил» полотно. Ордена же он закрепил на рисовых зернышках.

#Общество
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