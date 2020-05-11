Миниатюрное Знамя Победы из Новосибирска доставили в космос

Posted 11 мая 2020, 05:45
Published 11 мая 2020, 05:45
Modified 25 декабря, 15:31
Updated 25 декабря, 15:31
Миниатюрное Знамя Победы из Новосибирска доставили на МКС. Космонавт Иван Вагнер сфотографировал микроминиатюру на фоне Земли и выложил снимок в соцсеть.
Миниатюра является одной из 16 работ новосибирского микроминиатюриста Владимира Анискина, которые были изготовлены ко Дню Победы. Среди миниатюр есть и Орден ВОВ I степени, и орден Ушакова II степени.
Как рассказывает Анискин, он использовал в изготовлении знамя ниточку официальной копии. Из ее кусочков он и «сшил» полотно. Ордена же он закрепил на рисовых зернышках.