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Posted 12 мая 2020, 02:07

Published 12 мая 2020, 02:07

Modified 25 декабря, 15:30

Updated 25 декабря, 15:30

Механика будут судить за смерть рабочих в угольном карьере Новосибирской области

12 мая 2020, 02:07
Обвиняемый признал свою вину.

Вину за смерть работников угледобывающего предприятия в Новосибирской области возложили на механика. Инцидент произошел 24 января 2020 года на ОП Восточное ООО «Современные горные технологии».

По данным прокуратуры Искитимского района, двое мужчин снимали колеса со ступицы БелАЗа 75131. Последовательность действий была нарушена, в результате чего произошел выброс незакрепленных прижимов и смещение колеса. Работники погибли от полученных травм.

Во время расследования было установлено, что механик допустил погибших к работам, не проведя инструктажа, сам же не контролировал рабочий процесс.

Дело рассмотрит Искитимский районный суд.

#Происшествия
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