В Новосибирске осуждены 33 человека за организацию подпольных казино

Вину в совершенном преступлении осужденные не признали. Но суд приговорил их в зависимости от роли и степени участия каждого от 1 до 2 лет лишения свободы условно с испытательным сроком до 2 лет. Также они должны выплатить штрафы в размере от 150 до 360 тысяч рублей.