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Posted 16 мая 2020, 10:53

Published 16 мая 2020, 10:53

Modified 15 сентября 2022, 20:52

Updated 15 сентября 2022, 20:52

В Новосибирске осуждены 33 человека за организацию подпольных казино

16 мая 2020, 10:53
Игровые залы находились в трех районах города по четырем адресам.

В Новосибирске Октябрьский районный суд вынес обвинительные приговоры в адрес сразу 33 человек. Все они признаны виновными в незаконной организации и проведении азартных игр с использованием игрового оборудования и информационно-телекоммуникационных сетей.

Подсудимые организовали подпольные казино с использованием игрового оборудования по четырем адресам. Места тайных встреч игроманов находились в Ленинском, Железнодорожном и Октябрьском районах.

Вину в совершенном преступлении осужденные не признали. Но суд приговорил их в зависимости от роли и степени участия каждого от 1 до 2 лет лишения свободы условно с испытательным сроком до 2 лет. Также они должны выплатить штрафы в размере от 150 до 360 тысяч рублей.

#Происшествия
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