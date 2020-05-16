В Новосибирске осуждены 33 человека за организацию подпольных казино

Posted 16 мая 2020, 10:53
Published 16 мая 2020, 10:53
Modified 15 сентября 2022, 20:52
Updated 15 сентября 2022, 20:52
В Новосибирске Октябрьский районный суд вынес обвинительные приговоры в адрес сразу 33 человек. Все они признаны виновными в незаконной организации и проведении азартных игр с использованием игрового оборудования и информационно-телекоммуникационных сетей.
Подсудимые организовали подпольные казино с использованием игрового оборудования по четырем адресам. Места тайных встреч игроманов находились в Ленинском, Железнодорожном и Октябрьском районах.
Вину в совершенном преступлении осужденные не признали. Но суд приговорил их в зависимости от роли и степени участия каждого от 1 до 2 лет лишения свободы условно с испытательным сроком до 2 лет. Также они должны выплатить штрафы в размере от 150 до 360 тысяч рублей.