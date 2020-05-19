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Posted 19 мая 2020, 01:16

Published 19 мая 2020, 01:16

Modified 25 декабря, 15:31

Updated 25 декабря, 15:31

Новосибирцы звонят чаще на горячую линию после обращений Путина

19 мая 2020, 01:16
«Горячая линия» работает с начала марта круглосуточно.

Телефон «горячей линии» по профилактике коронавируса в Новосибирской области каждый раз разрывается после обращений президента России Путина.

В министерстве цифрового развития и связи рассказали, что новосибирцы также много интересуются размещением в обсервации туристов из-за рубежа. Звонки по данному вопросу поступают перед прилетом рейсов из-за границы, Москвы и Питера.

В среднем же за неделю фиксируется 2100 обращений, а в общей сложности их уже 23,1 тыс. Это в основном справочная информация, такая на линию поступает чаще всего – 86% звонков. Также горожане просят вызвать врача – 3,4% случаев, полицию – 4,4%, жалуются на нарушителей самоизоляции – 3,3%.

Как пишет РБ-Новосибирск, около 600 звонящих просили организовать доставку продуктов и лекарств, 115 сообщений связаны с жалобами на работодателей.

На звонки отвечают 22 оператора.

#Общество
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