Новосибирцы звонят чаще на горячую линию после обращений Путина

В среднем же за неделю фиксируется 2100 обращений, а в общей сложности их уже 23,1 тыс. Это в основном справочная информация, такая на линию поступает чаще всего – 86% звонков. Также горожане просят вызвать врача – 3,4% случаев, полицию – 4,4%, жалуются на нарушителей самоизоляции – 3,3%.