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Posted 20 мая 2020, 02:34

Published 20 мая 2020, 02:34

Modified 25 декабря, 15:32

Updated 25 декабря, 15:32

В Новосибирске пропал 22-летний черноглазый парень

20 мая 2020, 02:34
Его ищут с 5 мая текущего года.

Полмесяца в списках без вести пропавших числится молодой новосибирец 1997 года рождения.

Приметы без вести пропавшего: рост 165 см, спортивное телосложение, черные глаза, черные волосы. В день исчезновения был одет в зеленую футболку, спортивные штаны серого цвета, белые кроссовки. При себе у него был рюкзак.

Если вы видели этого парня после 5 мая, сообщите об этом волонтерам «Лиза Алерт» по тел.: 8-800-700-54-52 или 112.

#Происшествия
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