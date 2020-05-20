В Новосибирске пропал 22-летний черноглазый парень

Posted 20 мая 2020, 02:34
Published 20 мая 2020, 02:34
Modified 25 декабря, 15:32
Updated 25 декабря, 15:32
Полмесяца в списках без вести пропавших числится молодой новосибирец 1997 года рождения.
Приметы без вести пропавшего: рост 165 см, спортивное телосложение, черные глаза, черные волосы. В день исчезновения был одет в зеленую футболку, спортивные штаны серого цвета, белые кроссовки. При себе у него был рюкзак.
Если вы видели этого парня после 5 мая, сообщите об этом волонтерам «Лиза Алерт» по тел.: 8-800-700-54-52 или 112.