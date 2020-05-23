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Posted 23 мая 2020, 04:47

Published 23 мая 2020, 04:47

Modified 25 декабря, 15:32

Updated 25 декабря, 15:32

Девушка с ожогом на лице пропала в Новосибирске

23 мая 2020, 04:47
Волонтеры просят помощи в поисках

Девушка со следом от ожога на лице пропала в Новосибирске два дня назад, 21 мая.

17-летняя Анастасия Руднева проживает в Заельцевсокм районе, несколько дней назад она вышли из дома и большее ее не видели.

Приметы: рост – 161 см, худощавого телосложения, серо-зеленые глаза, темно-русые волосы. Была одета в синюю джинсовку, белая рубашка с рисунком, черные туфли на шнуровке, синюю маску с рисунком.

Особые приметы: на лбу у девушки есть след от ожога.

Обратите внимание, что в настоящее время девушка не носит челку.

Сообщить о местонахождении без вести пропавшей можно по тел.: 8-800-700-54-52 или 112.

#Происшествия
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