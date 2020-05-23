Девушка с ожогом на лице пропала в Новосибирске

Posted 23 мая 2020, 04:47
Published 23 мая 2020, 04:47
Modified 25 декабря, 15:32
Updated 25 декабря, 15:32
Девушка со следом от ожога на лице пропала в Новосибирске два дня назад, 21 мая.
17-летняя Анастасия Руднева проживает в Заельцевсокм районе, несколько дней назад она вышли из дома и большее ее не видели.
Приметы: рост – 161 см, худощавого телосложения, серо-зеленые глаза, темно-русые волосы. Была одета в синюю джинсовку, белая рубашка с рисунком, черные туфли на шнуровке, синюю маску с рисунком.
Особые приметы: на лбу у девушки есть след от ожога.
Обратите внимание, что в настоящее время девушка не носит челку.
Сообщить о местонахождении без вести пропавшей можно по тел.: 8-800-700-54-52 или 112.