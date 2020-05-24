atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted 24 мая 2020, 05:53

Published 24 мая 2020, 05:53

Modified 25 декабря, 15:32

Updated 25 декабря, 15:32

В Новосибирской области от коронавируса умерли двое мужчин

24 мая 2020, 05:53
Таким образом число жертв COVID-19 в регионе достигло 29.

В Новосибирске за сутки от коронавируса скончались двое мужчин. Об этом сообщает оперативный штаб НСО в сводке на 11 утра 24 мая. Известно, что одному умершему было 39 лет, второму - 61 год. Таким образом число жертв COVID-19 в регионе достигло 29.

Всего в НСО 2124 человека заразились коронавирусом (81 случай за последние сутки), из них 134 – дети. Выздоровел 891 пациент (9 за последние сутки).

В отделениях реанимации находятся 69 пациентов с коронавирусом. 22 из них – в очень тяжелом состоянии, они подключены к аппаратам ИВЛ.

На сегодняшний день больные коронавирусом и лица, у которых инфекция подозревается, но пока не подтверждена - содержатся в больницах областного центра, а также в райбольницах Сузуна, Черепанова, Карасука, Куйбышева, Коченева, Тогучина, Татарска, Искитима и Чулыма. Таких пациентов 1534. В детскую больницу №3 Новосибирска госпитализировано 60 детей с подозрением на коронавирус.

#Общество
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт atas.info обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Атас.Инфо». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-82301 от 23 ноября 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Нимко Екатерина Владимировна

Телефон: +7 (985) 271-72-19  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Коммерческий отдел: +7 383  383 09 72; [email protected] 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика