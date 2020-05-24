В Новосибирской области от коронавируса умерли двое мужчин

Posted 24 мая 2020, 05:53
Published 24 мая 2020, 05:53
Modified 25 декабря, 15:32
Updated 25 декабря, 15:32
В Новосибирске за сутки от коронавируса скончались двое мужчин. Об этом сообщает оперативный штаб НСО в сводке на 11 утра 24 мая. Известно, что одному умершему было 39 лет, второму - 61 год. Таким образом число жертв COVID-19 в регионе достигло 29.
Всего в НСО 2124 человека заразились коронавирусом (81 случай за последние сутки), из них 134 – дети. Выздоровел 891 пациент (9 за последние сутки).
В отделениях реанимации находятся 69 пациентов с коронавирусом. 22 из них – в очень тяжелом состоянии, они подключены к аппаратам ИВЛ.
На сегодняшний день больные коронавирусом и лица, у которых инфекция подозревается, но пока не подтверждена - содержатся в больницах областного центра, а также в райбольницах Сузуна, Черепанова, Карасука, Куйбышева, Коченева, Тогучина, Татарска, Искитима и Чулыма. Таких пациентов 1534. В детскую больницу №3 Новосибирска госпитализировано 60 детей с подозрением на коронавирус.