В Новосибирской области от коронавируса умерли двое мужчин

На сегодняшний день больные коронавирусом и лица, у которых инфекция подозревается, но пока не подтверждена - содержатся в больницах областного центра, а также в райбольницах Сузуна, Черепанова, Карасука, Куйбышева, Коченева, Тогучина, Татарска, Искитима и Чулыма. Таких пациентов 1534. В детскую больницу №3 Новосибирска госпитализировано 60 детей с подозрением на коронавирус.