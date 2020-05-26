Ураган повалил деревья и сорвал крышу в Томске

Напомним, сегодня ураган посетил и Новосибирск. Сообщается об упавших в городе деревьях, металлических конструкциях, остановках общественного транспорта. По прогнозам синоптиков, непогода не собирается отступать. В ночь на 27 мая в Новосибирске ожидаются ливни, грозы и все тот же порывистый ветер со скоростью до 25 метров в секунду.