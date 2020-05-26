Ураган повалил деревья и сорвал крышу в Томске

Posted 26 мая 2020, 09:57
Published 26 мая 2020, 09:57
Modified 21 января, 13:25
Updated 21 января, 13:25
Буря натворила дел и в соседнем Томске. Там коммунальщики устраняют последствия грозы и шквалистого ветра, повалившего деревья и оборвавшего электропровода. Об этом информирует мэрия города.
«Во вторник бригады коммунальных служб и ресурсоснабжающих организаций приступили к ликвидации последствий сильного ветра и грозы. Они убирают с проезжей части поврежденные деревья, восстанавливают подачу электроснабжения и работу светофоров», — говорится в распространенном релизе.
Всего диспетчеры оперативно-дежурной службы Томска приняли 17 сообщений о повреждении деревьев, 11 — о падении веток. Еще два сигнала поступили об обрывах проводов, и по четыре звонка об отключениях электроснабжения и неработающих светофорах.
Аварийные бригады компании «Горсети» восстанавливают подачу электричества на улицы Л.Толстого, 79-й Гв. Дивизии, Транспортной. Сотрудники управляющих компаний наводят порядок на придомовых территориях.
Напомним, сегодня ураган посетил и Новосибирск. Сообщается об упавших в городе деревьях, металлических конструкциях, остановках общественного транспорта. По прогнозам синоптиков, непогода не собирается отступать. В ночь на 27 мая в Новосибирске ожидаются ливни, грозы и все тот же порывистый ветер со скоростью до 25 метров в секунду.