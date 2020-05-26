В Новосибирске создают трансгенных мышей для борьбы с коронавирусом

Posted 26 мая 2020, 06:54
Published 26 мая 2020, 06:54
Modified 25 декабря, 15:31
Updated 25 декабря, 15:31
Лабораторных мышей, восприимчивых к коронавирусу, выводят в Институте цитологии и генетики Сибирского отделения РАН.
По словам завлабораторией генетики развития ИЦиГ СО РАН Наримана Баттулина, ученые решили модифицировать геном лабораторных мышей. У обычных мышей нет определенного белка, который есть у человека, поэтому они не заражаются Covid. Задача ученых - заменить белок лабораторной мыши на человеческой.
Уже прошли первые операции, но рождение первой трансгенной мыши ожидается в июне. Именно они будут принимать участие в доклиническом испытании вакцины от коронавируса.
Число подопытных модифицированных мышей будет увеличено к осени с помощью суперсовременных технологий искусственного оплодотворения.