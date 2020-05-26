В Новосибирске создают трансгенных мышей для борьбы с коронавирусом

По словам завлабораторией генетики развития ИЦиГ СО РАН Наримана Баттулина, ученые решили модифицировать геном лабораторных мышей. У обычных мышей нет определенного белка, который есть у человека, поэтому они не заражаются Covid. Задача ученых - заменить белок лабораторной мыши на человеческой.