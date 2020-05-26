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Posted 26 мая 2020, 06:54

Published 26 мая 2020, 06:54

Modified 25 декабря, 15:31

Updated 25 декабря, 15:31

В Новосибирске создают трансгенных мышей для борьбы с коронавирусом

26 мая 2020, 06:54
Мышей поставят в "Вектор" для лабораторных исследований

Лабораторных мышей, восприимчивых к коронавирусу, выводят в Институте цитологии и генетики Сибирского отделения РАН.

По словам завлабораторией генетики развития ИЦиГ СО РАН Наримана Баттулина, ученые решили модифицировать геном лабораторных мышей. У обычных мышей нет определенного белка, который есть у человека, поэтому они не заражаются Covid. Задача ученых - заменить белок лабораторной мыши на человеческой.

Уже прошли первые операции, но рождение первой трансгенной мыши ожидается в июне. Именно они будут принимать участие в доклиническом испытании вакцины от коронавируса.

Число подопытных модифицированных мышей будет увеличено к осени с помощью суперсовременных технологий искусственного оплодотворения.

#Общество
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