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Posted 26 мая 2020, 08:05

Published 26 мая 2020, 08:05

Modified 25 декабря, 15:32

Updated 25 декабря, 15:32

Закрытый на карантин ТЦ «Европа» в Бердске затопило

26 мая 2020, 08:05
Из-за ограничительных мер отделы были закрыты

В Бердске затопило нулевой этаж торгового центра «Европа», который закрылся на карантин. Замки покрылись ржавчиной, и чтобы попасть в помещения, пришлось вызывать специалиста по вскрытию замков.

На пострадавшем этаже находятся отделы по продаже дверей, окон, линолеума и т.д. Вся продукция оказалась в воде.

Арендаторы уже откачивают воды из помещений. Но о причинах ЧП пока ничего не известно, пишет Бердск-Онлайн.

#Происшествия
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