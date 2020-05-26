Закрытый на карантин ТЦ «Европа» в Бердске затопило

Posted 26 мая 2020, 08:05
Published 26 мая 2020, 08:05
Modified 25 декабря, 15:32
Updated 25 декабря, 15:32
В Бердске затопило нулевой этаж торгового центра «Европа», который закрылся на карантин. Замки покрылись ржавчиной, и чтобы попасть в помещения, пришлось вызывать специалиста по вскрытию замков.
На пострадавшем этаже находятся отделы по продаже дверей, окон, линолеума и т.д. Вся продукция оказалась в воде.
Арендаторы уже откачивают воды из помещений. Но о причинах ЧП пока ничего не известно, пишет Бердск-Онлайн.