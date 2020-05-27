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Posted 27 мая 2020, 10:40

Published 27 мая 2020, 10:40

Modified 25 декабря, 15:32

Updated 25 декабря, 15:32

Минздрав: более 70% заболевших коронавирусом новосибирцев не носили маски

27 мая 2020, 10:40
Чиновники обвинили заболевших людей в беспечности и несоблюдении масочного режима.

Сегодня, 27 мая, министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов поставил шах и мат тем, кто отказывается носить маски. Он заявил, что масочный режим необходим, подтвердив свои слова довольно интересными данными.

- Цифры подтверждают, что масочный режим необходим для противодействия распространению заболевания – более 70% заболевших не носили маски, - уверенно продекламировал чиновник на брифинге в правительстве региона. То, каким методом было определено это число, министр не уточнил. Но, по его словам, по каждому случаю заболевания «проводятся опросы и выявляются подробности». Министр назвал это «эпидрасследованиями», проводимыми на межведомственном уровне.

Хальзов озвучил статистику, согласно которой в регионе 2 397 лабораторно подтвержденных случаев заболевания коронавирусом, выписаны 902 человека. Напомним, за сутки лабораторно подтверждены 97 случаев заражения, а 11 пациентов выписали с выздоровлением. В Новосибирской области сделано 101 543 теста на коронавирус. Под медицинским наблюдением остаются 2 667 жителей региона, 16 180 человек сняты с наблюдения.

В правительстве региона дополнительно сообщили, что областной минздрав ведет мониторинг наличия средств индивидуальной защиты в больницах. Существует их нормативный расход, который для Новосибирской области составляет 31 тысяча костюмов в неделю. Фактически в настоящее время в регионе расход комплектов СИЗ – 2 016 в сутки, 14 112 в неделю. Поэтому, по словам чиновников, запаса средств индивидуальной защиты хватает на 42 дня. Дефицита, утверждают в правительстве, нет.

#Происшествия
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