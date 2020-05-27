Минздрав: более 70% заболевших коронавирусом новосибирцев не носили маски

- Цифры подтверждают, что масочный режим необходим для противодействия распространению заболевания – более 70% заболевших не носили маски, - уверенно продекламировал чиновник на брифинге в правительстве региона. То, каким методом было определено это число, министр не уточнил. Но, по его словам, по каждому случаю заболевания «проводятся опросы и выявляются подробности». Министр назвал это «эпидрасследованиями», проводимыми на межведомственном уровне.