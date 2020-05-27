В Новосибирске грузовик сбил пенсионерку в нескольких метрах от пешеходного перехода

Как рассказали в ГИБДД, 38-летний водитель автомобиля «Хино» ехал по Гусинобродскому шоссе со стороны улицы Дегтярева в сторону улицы Зеленодолинской. У корпуса 10 дома №80 он совершил наезд на 55-летнюю женщину.