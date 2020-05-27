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Posted 27 мая 2020, 10:26

Published 27 мая 2020, 10:26

Modified 25 декабря, 15:32

Updated 25 декабря, 15:32

В Новосибирске грузовик сбил пенсионерку в нескольких метрах от пешеходного перехода

27 мая 2020, 10:26
Авария произошла в Октябрьском районе города.

Во вторник, 26 мая, в Октябрьском районе Новосибирска грузовик сбил пенсионерку. Авария произошла в непосредственной близости от пешеходного перехода.

Как рассказали в ГИБДД, 38-летний водитель автомобиля «Хино» ехал по Гусинобродскому шоссе со стороны улицы Дегтярева в сторону улицы Зеленодолинской. У корпуса 10 дома №80 он совершил наезд на 55-летнюю женщину.

Пенсионерка после оказания первичной медицинской помощи была отпущена домой. Она была признана нарушителем правил дорожного движения, поскольку пересекала дорогу вне пешеходного перехода в зоне его видимости.

#Происшествия
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