В Новосибирске грузовик сбил пенсионерку в нескольких метрах от пешеходного перехода

Posted 27 мая 2020, 10:26
Published 27 мая 2020, 10:26
Modified 25 декабря, 15:32
Updated 25 декабря, 15:32
Во вторник, 26 мая, в Октябрьском районе Новосибирска грузовик сбил пенсионерку. Авария произошла в непосредственной близости от пешеходного перехода.
Как рассказали в ГИБДД, 38-летний водитель автомобиля «Хино» ехал по Гусинобродскому шоссе со стороны улицы Дегтярева в сторону улицы Зеленодолинской. У корпуса 10 дома №80 он совершил наезд на 55-летнюю женщину.
Пенсионерка после оказания первичной медицинской помощи была отпущена домой. Она была признана нарушителем правил дорожного движения, поскольку пересекала дорогу вне пешеходного перехода в зоне его видимости.