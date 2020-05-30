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Posted 30 мая 2020, 18:57

Published 30 мая 2020, 18:57

Modified 25 декабря, 15:32

Updated 25 декабря, 15:32

В Новосибирской области 31 мая ожидается шквалистый ветер

30 мая 2020, 18:57
Местами возможны дожди и грозы.

В воскресенье, 31 мая, в Новосибирской области ожидается переменная облачность. Об этом сообщает Западно-Сибирское УГМС.

В отдельных районах возможны дожди и грозы, по юго-западу преимущественно без осадков. Ветер западный, северо-западный ночью 6-11 м/с, местами порывы до 18 м/с, днем 9-14 м/с, местами порывы до 20 м/с.

Температура воздуха ночью опустится до +8. Днем воздух прогреется до +22°C, а местами до +28°C.

#Общество
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