В Новосибирской области 31 мая ожидается шквалистый ветер

Posted 30 мая 2020, 18:57
Published 30 мая 2020, 18:57
Modified 25 декабря, 15:32
Updated 25 декабря, 15:32
В воскресенье, 31 мая, в Новосибирской области ожидается переменная облачность. Об этом сообщает Западно-Сибирское УГМС.
В отдельных районах возможны дожди и грозы, по юго-западу преимущественно без осадков. Ветер западный, северо-западный ночью 6-11 м/с, местами порывы до 18 м/с, днем 9-14 м/с, местами порывы до 20 м/с.
Температура воздуха ночью опустится до +8. Днем воздух прогреется до +22°C, а местами до +28°C.