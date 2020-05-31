Новосибирские призывники отправились в армию в масках и бахилах

Posted 31 мая 2020, 12:10
Published 31 мая 2020, 12:10
Modified 25 декабря, 15:32
Updated 25 декабря, 15:32
Первая группа призывников из Новосибирска отправилась в армию. Это 60 будущих солдат-срочников, информирует пресс-служба ЦВО.
Перед отправкой каждый призывник прошел тест на коронавирус. Торжественная отправка также прошла со строгим соблюдением санитарных норм: на церемонии отсутствовали родственники. В дорогу ребятам выдали маски, перчатки, антисептики и бахилы.
«Помещения, в которых находилось молодое пополнение до отправки в войска, были полностью продезинфицированы силами подразделений РХБЗ», - говорится в сообщении пресс-службы ЦВО. Обработан и транспорт, на котором парни поехали к месту службы.
Служить молодые люди будут в частях ЦВО и в подразделениях воздушно-космических войск России.