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Posted 31 мая 2020, 12:10

Published 31 мая 2020, 12:10

Modified 25 декабря, 15:32

Updated 25 декабря, 15:32

Новосибирские призывники отправились в армию в масках и бахилах

31 мая 2020, 12:10
Перед отправкой каждый призывник прошел тест на коронавирус.

Первая группа призывников из Новосибирска отправилась в армию. Это 60 будущих солдат-срочников, информирует пресс-служба ЦВО.

Перед отправкой каждый призывник прошел тест на коронавирус. Торжественная отправка также прошла со строгим соблюдением санитарных норм: на церемонии отсутствовали родственники. В дорогу ребятам выдали маски, перчатки, антисептики и бахилы.

«Помещения, в которых находилось молодое пополнение до отправки в войска, были полностью продезинфицированы силами подразделений РХБЗ», - говорится в сообщении пресс-службы ЦВО. Обработан и транспорт, на котором парни поехали к месту службы.

Служить молодые люди будут в частях ЦВО и в подразделениях воздушно-космических войск России.

#Общество
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