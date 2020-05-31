Новосибирский минздрав объяснил ночевку пациентов в палатке у госпиталя

Posted 31 мая 2020, 07:00
Published 31 мая 2020, 07:00
Modified 25 декабря, 15:32
Updated 25 декабря, 15:32
Как мы уже рассказывали, новых пациентов новосибирской горбольницы №11, где лежат больные коронавирусом, размещают в палатках. Об этом СМИ возмущенно рассказала одна из пациенток. Ее историю публикует Тайга.инфо.
Девушка поведала, что после госпитализации, 29 мая, с подозрением на коронавирус ее с мужем попросили подождать в палатке медицины катастроф на территории больницы. Именно там они и провели ночь.
Минздрав НСО отреагировал на материал наших коллег. У чиновников свое объяснение скоплениям пациентов у коронавирусного госпиталя.
«Скопление пациентов у инфекционного госпиталя связано с большим количеством самостоятельных обращений в приёмный покой. Это люди, которые не обращались за медицинской помощью в участковую службу поликлиник, не получили направление на госпитализацию, не вызывали скорую помощь и приняли решение самостоятельно приехать в больницу», - говорится в распространенном релизе.
Также сообщается, что 28 мая в Новосибирске введена система чек-листов, которая позволяет на раннем этапе оценить состояние пациента с подозрением на коронавирус и наличие показаний к экстренной госпитализации. Очередность госпитализации определяют врачи. Если состояние пациента не требует экстренной госпитализации и кислородной поддержки, тест на коронавирус пациенту делают дома. Результаты теста он также ожидает дома, под наблюдением терапевта поликлиники. Это позволит разгрузить диагностические распределительные центры госпиталей.
Также с 1 июня дома смогут лечиться и больные с коронавирусом, у которых болезнь протекает бессимптомно. Такой приказ подписал министр здравоохранения НСО Константин Хальзов. Эта мера также позволит снизить нагрузку на инфекционные стационары.
Ранее минздрав региона отвечал на жалобы пациентов на ужасные условия пребывания в госпитале №11 и царящую там антисанитарию. С такими утверждениями чиновники от медицины не согласны.