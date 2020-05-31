Новосибирский минздрав объяснил ночевку пациентов в палатке у госпиталя

Также сообщается, что 28 мая в Новосибирске введена система чек-листов, которая позволяет на раннем этапе оценить состояние пациента с подозрением на коронавирус и наличие показаний к экстренной госпитализации. Очередность госпитализации определяют врачи. Если состояние пациента не требует экстренной госпитализации и кислородной поддержки, тест на коронавирус пациенту делают дома. Результаты теста он также ожидает дома, под наблюдением терапевта поликлиники. Это позволит разгрузить диагностические распределительные центры госпиталей.