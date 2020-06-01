В Искитимском районе 20-летний водитель без прав попал в жуткую аварию

Как рассказали в ГИБДД, аварии произошла в 09.50. Автомобиль ВАЗ-21154 под его управлением двигался по автодороге Р-256 со стороны Искитима в сторону Черепаново. На 74-м километре машина врезалась в грузовик ДАФ 35350 с полуприцепом Кроне СДП-27 под управлением 60-летнего водителя.