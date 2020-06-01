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Posted 1 июня 2020, 11:41

Published 1 июня 2020, 11:41

Modified 25 декабря, 15:32

Updated 25 декабря, 15:32

В Искитимском районе 20-летний водитель без прав попал в жуткую аварию

1 июня 2020, 11:41
Его автомобиль столкнулся с грузовиком.

В субботу, 29 мая, в Искитимском районе Новосибирской области произошло жуткое ДТП. Одним из его участников стал 20-летний парень, у которого нет водительского удостоверения.

Как рассказали в ГИБДД, аварии произошла в 09.50. Автомобиль ВАЗ-21154 под его управлением двигался по автодороге Р-256 со стороны Искитима в сторону Черепаново. На 74-м километре машина врезалась в грузовик ДАФ 35350 с полуприцепом Кроне СДП-27 под управлением 60-летнего водителя.

В результате ДТП пострадали водитель легковушки и его 21-летний пассажир. Обоих госпитализировали с травмами различной степени тяжести.

#Происшествия
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