В Искитимском районе 20-летний водитель без прав попал в жуткую аварию

Posted 1 июня 2020, 11:41
Published 1 июня 2020, 11:41
Modified 25 декабря, 15:32
Updated 25 декабря, 15:32
В субботу, 29 мая, в Искитимском районе Новосибирской области произошло жуткое ДТП. Одним из его участников стал 20-летний парень, у которого нет водительского удостоверения.
Как рассказали в ГИБДД, аварии произошла в 09.50. Автомобиль ВАЗ-21154 под его управлением двигался по автодороге Р-256 со стороны Искитима в сторону Черепаново. На 74-м километре машина врезалась в грузовик ДАФ 35350 с полуприцепом Кроне СДП-27 под управлением 60-летнего водителя.
В результате ДТП пострадали водитель легковушки и его 21-летний пассажир. Обоих госпитализировали с травмами различной степени тяжести.