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Posted 1 июня 2020, 13:48

Published 1 июня 2020, 13:48

Modified 25 декабря, 15:32

Updated 25 декабря, 15:32

В Мошково скорая помощь вовремя доставила в больницу мужчину с ножевым ранением

1 июня 2020, 13:48
На него напал собутыльник, с которым у потерпевшего возникла ссора.

В воскресенье, 31 мая, в поселке Мошково Новосибирской области скорая помощь доставила в больницу 37-летнего мужчину. У него было ножевое ранение, полученное возле дома по улице Максима Горького.

Полицейские быстро смогли установить подозреваемого. Им оказался 38-летний местный житель, который ранее уже привлекался к уголовной ответственности по статьям 128, 119 УК РФ.

По версии полиции, после совместного распития спиртных напитков между мужчинами произошел конфликт. В холе ссоры подозреваемый нанес потерпевшему удар ножом в область живота.

Нападавший задержан. У него изъяли орудие преступления. Возбуждено уголовное дело.

#Происшествия
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