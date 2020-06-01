В Мошково скорая помощь вовремя доставила в больницу мужчину с ножевым ранением

Posted 1 июня 2020, 13:48
Published 1 июня 2020, 13:48
Modified 25 декабря, 15:32
Updated 25 декабря, 15:32
В воскресенье, 31 мая, в поселке Мошково Новосибирской области скорая помощь доставила в больницу 37-летнего мужчину. У него было ножевое ранение, полученное возле дома по улице Максима Горького.
Полицейские быстро смогли установить подозреваемого. Им оказался 38-летний местный житель, который ранее уже привлекался к уголовной ответственности по статьям 128, 119 УК РФ.
По версии полиции, после совместного распития спиртных напитков между мужчинами произошел конфликт. В холе ссоры подозреваемый нанес потерпевшему удар ножом в область живота.
Нападавший задержан. У него изъяли орудие преступления. Возбуждено уголовное дело.