В Мошково скорая помощь вовремя доставила в больницу мужчину с ножевым ранением

На него напал собутыльник, с которым у потерпевшего возникла ссора.

В воскресенье, 31 мая, в поселке Мошково Новосибирской области скорая помощь доставила в больницу 37-летнего мужчину. У него было ножевое ранение, полученное возле дома по улице Максима Горького. Полицейские быстро смогли установить подозреваемого. Им оказался 38-летний местный житель, который ранее уже привлекался к уголовной ответственности по статьям 128, 119 УК РФ. По версии полиции, после совместного распития спиртных напитков между мужчинами произошел конфликт. В холе ссоры подозреваемый нанес потерпевшему удар ножом в область живота. Нападавший задержан. У него изъяли орудие преступления. Возбуждено уголовное дело.