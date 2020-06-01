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Posted 1 июня 2020, 11:28

Published 1 июня 2020, 11:28

Modified 25 декабря, 15:32

Updated 25 декабря, 15:32

В Новосибирской области за выходные на дорогах погибли 4 человека

1 июня 2020, 11:28
На территории региона зафиксировали 167 ДТП с материальным ущербом.

В Новосибирской области с 29 по 31 мая зафиксировано 167 дорожно-транспортных происшествий с материальным ущербом. Из них 74 были оформлены без участия сотрудников Госавтоинспекции.

В 19 авариях пострадали люди. Четыре человека погибли, а еще 20 – получили травмы различной степени тяжести.

Четверо пострадавших оказались детьми. Такую статистику привели в управлении ГИБДД по Новосибирской области.

#Происшествия
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