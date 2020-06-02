В Новосибирске суд вернул бомбоубежище в собственность государства

Posted 2 июня 2020, 06:36
Published 2 июня 2020, 06:36
Modified 25 декабря, 15:32
Updated 25 декабря, 15:32
Компания Новосибирска незаконно присвоила объект гражданской обороны и сдавала его в аренду. По данным прокуратуры, предметом спора стало противорадиационное укрытие площадью 600 кв.м.
Сооружение было оформлено в частную собстсвенность и сдавалось третьим лицам. При этом о состоянии недвижимости нарушитель не беспокоился.
В январе в Железнодорожный суд Новосибирска поступил от прокуратуры иск о признании объекта государственной собственностью.