atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted 3 июня 2020, 11:58

Published 3 июня 2020, 11:58

Modified 25 декабря, 15:31

Updated 25 декабря, 15:31

В Новосибирске голосование за Конституцию адаптируют к пандемии

3 июня 2020, 11:58
Избирком может позаимствовать популярный рекламный слоган «Тогда мы идем к вам».

Мы уже сообщали, что 1 июля жители Новосибирской области примут участие в голосовании по всенародному одобрению поправок в Конституцию. Сегодня, 3 июня, глава избиркома Ольга Благо рассказала о том, как это будет происходить в условиях пандемии.

Одной из возможных мер станет то, что инфицированные коронавирусом смогут отдать свои еще неокрепшие от болезни голоса по месту фактического нахождения, в том числе в госпиталях. Те, кто придут на избирательные участки с повышенной температурой, тоже смогут проголосовать, но в отдельном помещении.

Самое большое новаторство коснется выездного голосования. Новосибирцы смогут одобрить или отклонить поправки не по месту регистрации или жительства, а по месту фактического нахождения. Это не значит, что к тем, кто отправится на шашлык, приедут люди с бюллетенями и урнами, но подать заявление на голосование по месту нахождения можно. Для этого с 5 по 21 июня нужно обратиться в ТИК или через МФЦ, а также Госуслуги.

— С 25 июня, по решению ЦИК, начнется голосование до дня голосования. Цель —максимально обеспечить избирателям возможность безопасно проголосовать в условиях сложной эпидемиологической обстановки, — подчеркнула Благо.

В течение этой недели принять участие в голосовании смогут не только те, кто будет в отъезде, но и жители деревень, в которых нет избирательных участков. В Новосибирской области насчитали 450 таких населенных пунктов с численностью населения до 100 человек. В них, возможно, отправятся мобильные бригады избиркома, чтобы граждане не пользовались общественным транспортом при попытке добраться к обычному избирательному участку.

Еще одно нововведение – это внесенные заранее паспортные данные в бюллетени. Это делается для сокращения времени нахождения человека на участке.

— Для каждого гражданина приготовлен индивидуальный пакет с бюллетенем, средствами защиты и ручкой. Все будет организовано в соответствии с соблюдением мер безопасности, — заверяет Ольга Благо.

Если потребуется, то голосование организуют даже во дворах. Избирком мог бы взять себе популярный рекламный слоган «Тогда мы идем к вам», поскольку готов пойти навстречу тем, кто на захочет идти на участки, опасаясь заразиться коронавирусной инфекцией.

#Политика
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт atas.info обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Атас.Инфо». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-82301 от 23 ноября 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Нимко Екатерина Владимировна

Телефон: +7 (985) 271-72-19  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Коммерческий отдел: +7 383  383 09 72; [email protected] 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика