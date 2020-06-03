В Новосибирске голосование за Конституцию адаптируют к пандемии

Posted 3 июня 2020, 11:58
Published 3 июня 2020, 11:58
Modified 25 декабря, 15:31
Updated 25 декабря, 15:31
Мы уже сообщали, что 1 июля жители Новосибирской области примут участие в голосовании по всенародному одобрению поправок в Конституцию. Сегодня, 3 июня, глава избиркома Ольга Благо рассказала о том, как это будет происходить в условиях пандемии.
Одной из возможных мер станет то, что инфицированные коронавирусом смогут отдать свои еще неокрепшие от болезни голоса по месту фактического нахождения, в том числе в госпиталях. Те, кто придут на избирательные участки с повышенной температурой, тоже смогут проголосовать, но в отдельном помещении.
Самое большое новаторство коснется выездного голосования. Новосибирцы смогут одобрить или отклонить поправки не по месту регистрации или жительства, а по месту фактического нахождения. Это не значит, что к тем, кто отправится на шашлык, приедут люди с бюллетенями и урнами, но подать заявление на голосование по месту нахождения можно. Для этого с 5 по 21 июня нужно обратиться в ТИК или через МФЦ, а также Госуслуги.
— С 25 июня, по решению ЦИК, начнется голосование до дня голосования. Цель —максимально обеспечить избирателям возможность безопасно проголосовать в условиях сложной эпидемиологической обстановки, — подчеркнула Благо.
В течение этой недели принять участие в голосовании смогут не только те, кто будет в отъезде, но и жители деревень, в которых нет избирательных участков. В Новосибирской области насчитали 450 таких населенных пунктов с численностью населения до 100 человек. В них, возможно, отправятся мобильные бригады избиркома, чтобы граждане не пользовались общественным транспортом при попытке добраться к обычному избирательному участку.
Еще одно нововведение – это внесенные заранее паспортные данные в бюллетени. Это делается для сокращения времени нахождения человека на участке.
— Для каждого гражданина приготовлен индивидуальный пакет с бюллетенем, средствами защиты и ручкой. Все будет организовано в соответствии с соблюдением мер безопасности, — заверяет Ольга Благо.
Если потребуется, то голосование организуют даже во дворах. Избирком мог бы взять себе популярный рекламный слоган «Тогда мы идем к вам», поскольку готов пойти навстречу тем, кто на захочет идти на участки, опасаясь заразиться коронавирусной инфекцией.