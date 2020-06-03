В Новосибирске голосование за Конституцию адаптируют к пандемии

Самое большое новаторство коснется выездного голосования. Новосибирцы смогут одобрить или отклонить поправки не по месту регистрации или жительства, а по месту фактического нахождения. Это не значит, что к тем, кто отправится на шашлык, приедут люди с бюллетенями и урнами, но подать заявление на голосование по месту нахождения можно. Для этого с 5 по 21 июня нужно обратиться в ТИК или через МФЦ, а также Госуслуги.