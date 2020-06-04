Президентские выплаты получили уже 90% семей Новосибирской области

Posted 4 июня 2020, 10:46
Published 4 июня 2020, 10:46
Modified 25 декабря, 15:32
Updated 25 декабря, 15:32
Сегодня, 4 июня, в правительстве Новосибирской области сообщили о том, что почти 90% семей, обратившихся с начала апреля за различными выплатами, уже получили деньги. Всего было подано 372 тысячи заявлений, и большая часть их начала удовлетворяться с 1 июня.
Ежемесячная выплата на детей от 3 до 7 лет перечислена более 13 500. Заявлений на нее подано значительно больше – около 33 000. Эти деньги положены семьям, в которых доход на каждого ниже 11738,0 рублей. Размер выплаты составляет 6018,5 рублей.
С 1 июня новосибирцы начали получать разовые выплаты по 10 000 рублей на детей в возрасте от 3 до 16 лет. За такой поддержкой обратились 240 182 человек. Деньги отправлены 232 000 получателям.
Начиная с апреля люди, потерявшие работу и имеющие детей, получают доплату в 3000 на каждого ребенка. Такую поддержку получили уже 6 151 новосибирцев.
40 420 заявления было принято на получение выплат детям до 3 лет, родившимся с 1 апреля 2017 года по 1 января 2020 года. Размер выплаты, которая проходит с апреля по июнь, составляет 5000 рублей.