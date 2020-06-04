Президентские выплаты получили уже 90% семей Новосибирской области

Сегодня, 4 июня, в правительстве Новосибирской области сообщили о том, что почти 90% семей, обратившихся с начала апреля за различными выплатами, уже получили деньги. Всего было подано 372 тысячи заявлений, и большая часть их начала удовлетворяться с 1 июня.