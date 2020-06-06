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Posted 6 июня 2020, 01:46

Published 6 июня 2020, 01:46

Modified 25 декабря, 15:32

Updated 25 декабря, 15:32

Из Новосибирска в Красноярск отправят автобус с туристами

6 июня 2020, 01:46
Это туристы из Малайзии, Камбоджи, США и Киргизии

Красноярцев, во время пандемии отдыхавших за границей, а по возвращению помещенных в обсерватор Новосибирска, отправят домой 5 и 6 июня.

Отмечается, что 14-дневный карантин в Красноярске не ждет тех, кто вернулся из Камбоджи и Малайзии. А вот туристам из США и Киргизии придется вновь соблюдать самоизоляцию.

По маршруту Новосибирск-Красноярск автобус не будет совершать остановок. Салон оборудован туалетом, также будут подавать питание.

В Красноярске, по данным местного оперштаба на 5 июня, числится 4968 случаев коронавируса, 49 человек скончались, 1427 вылечились.

#Общество
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