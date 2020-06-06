Из Новосибирска в Красноярск отправят автобус с туристами

Posted 6 июня 2020, 01:46
Published 6 июня 2020, 01:46
Modified 25 декабря, 15:32
Updated 25 декабря, 15:32
Красноярцев, во время пандемии отдыхавших за границей, а по возвращению помещенных в обсерватор Новосибирска, отправят домой 5 и 6 июня.
Отмечается, что 14-дневный карантин в Красноярске не ждет тех, кто вернулся из Камбоджи и Малайзии. А вот туристам из США и Киргизии придется вновь соблюдать самоизоляцию.
По маршруту Новосибирск-Красноярск автобус не будет совершать остановок. Салон оборудован туалетом, также будут подавать питание.
В Красноярске, по данным местного оперштаба на 5 июня, числится 4968 случаев коронавируса, 49 человек скончались, 1427 вылечились.