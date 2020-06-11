Большинство новосибирцев не получало президентских выплат

Судя по опросу, в это непростое для всей страны время новосибирцам больше бы помогли такие меры поддержки, как «возмещение или отсрочка платежей по квартплате» - 51,37%, списание долгов – 50,9%. И лишь 37,53% проголосовали за вариант «продление выплат на детей».