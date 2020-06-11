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Posted 11 июня 2020, 02:41

Published 11 июня 2020, 02:41

Modified 25 декабря, 15:32

Updated 25 декабря, 15:32

Большинство новосибирцев не получало президентских выплат

11 июня 2020, 02:41
Минтрусозразвития: 90% президентских выплат доведены до получателей

66% новосибирцев рассказали мэрии о том, что так и не получили никаких мер соцподдержки, обещанных президентом.

Об этом говорят результаты опроса, в котором приняли участие более 3,5 тысячи горожан (на 5 июня). Из опрошенных дополнительные выплаты на детей получили 28%.

Судя по опросу, в это непростое для всей страны время новосибирцам больше бы помогли такие меры поддержки, как «возмещение или отсрочка платежей по квартплате» - 51,37%, списание долгов – 50,9%. И лишь 37,53% проголосовали за вариант «продление выплат на детей».

Напомним, мэрия в период пандемии опрашивает новосибирцев о том, как им живется в режиме самоизоляции.

#Общество
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