Большинство новосибирцев не получало президентских выплат

Posted 11 июня 2020, 02:41
Published 11 июня 2020, 02:41
Modified 25 декабря, 15:32
Updated 25 декабря, 15:32
66% новосибирцев рассказали мэрии о том, что так и не получили никаких мер соцподдержки, обещанных президентом.
Об этом говорят результаты опроса, в котором приняли участие более 3,5 тысячи горожан (на 5 июня). Из опрошенных дополнительные выплаты на детей получили 28%.
Судя по опросу, в это непростое для всей страны время новосибирцам больше бы помогли такие меры поддержки, как «возмещение или отсрочка платежей по квартплате» - 51,37%, списание долгов – 50,9%. И лишь 37,53% проголосовали за вариант «продление выплат на детей».
Напомним, мэрия в период пандемии опрашивает новосибирцев о том, как им живется в режиме самоизоляции.