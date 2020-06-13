Posted 13 июня 2020, 06:03
Published 13 июня 2020, 06:03
Modified 25 декабря, 15:32
Updated 25 декабря, 15:32
13 июня утром в Новосибирской области прошла сильная гроза. Новосибирцев разбудили раскаты грома, молнии и сильный дождь. не обошлось без жертв: от удара молнии в Коченево погиб 25-летний мужчина.
Многим показалось, что из-за непогоды выходные не задались. Однако по прогнозу синоптиков, несмотря на утренний ливень, сегодня можно будет еще и позагорать — днем в городе будет жарко. Ожидается переменная облачность.
По данным Западно-Сибирского гидрометцентра, 13 июня в первой половине дня местами кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-западный 7-12 м/с. Температура воздуха +18...+20 градусов.
А вот после обеда ожидается жара до +32 градусов. Уже с 14 июня тепло пойдет на спад и новосибирцев ожидает дождливая неделя.