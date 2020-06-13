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Posted 13 июня 2020, 06:03

Published 13 июня 2020, 06:03

Modified 25 декабря, 15:32

Updated 25 декабря, 15:32

В Новосибирской области прошла сильная гроза

13 июня 2020, 06:03
После обеда ожидается жара до +32 градусов.

13 июня утром в Новосибирской области прошла сильная гроза. Новосибирцев разбудили раскаты грома, молнии и сильный дождь. не обошлось без жертв: от удара молнии в Коченево погиб 25-летний мужчина.

Многим показалось, что из-за непогоды выходные не задались. Однако по прогнозу синоптиков, несмотря на утренний ливень, сегодня можно будет еще и позагорать — днем в городе будет жарко. Ожидается переменная облачность.

По данным Западно-Сибирского гидрометцентра, 13 июня в первой половине дня местами кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-западный 7-12 м/с. Температура воздуха +18...+20 градусов.

А вот после обеда ожидается жара до +32 градусов. Уже с 14 июня тепло пойдет на спад и новосибирцев ожидает дождливая неделя.

#Происшествия
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