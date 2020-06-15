Под Новосибирском в День России мужчину сбило оторвавшимся от автомобиля колесом

Posted 15 июня 2020, 12:45
Published 15 июня 2020, 12:45
Modified 25 декабря, 15:32
Updated 25 декабря, 15:32
В День России, 12 июня, в Искитимском районе Новосибирской области произошло ДТП с пострадавшим. Мужчину сбило оторвавшимся от автомобиля колесом.
Как рассказали в ГИБДД, водитель 1985 года рождения на автомобиле Хонда Степвагон ехал по автодороге Р-256 со стороны Новосибирска в направлении Барнаула. В 19.40 на 76 километра автодороги у его машины отлетело заднее правое колесо.
- От наезда оторвавшегося колеса пострадал мужчина 1984 года рождения, который находился поодаль от проезжей части, - рассказали в Госавтоинспекции. О характере полученных травм не сообщается.