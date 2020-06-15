Под Новосибирском в День России мужчину сбило оторвавшимся от автомобиля колесом

Как рассказали в ГИБДД, водитель 1985 года рождения на автомобиле Хонда Степвагон ехал по автодороге Р-256 со стороны Новосибирска в направлении Барнаула. В 19.40 на 76 километра автодороги у его машины отлетело заднее правое колесо.