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Posted 15 июня 2020, 12:45

Published 15 июня 2020, 12:45

Modified 25 декабря, 15:32

Updated 25 декабря, 15:32

Под Новосибирском в День России мужчину сбило оторвавшимся от автомобиля колесом

15 июня 2020, 12:45
Авария произошла в Искитимском районе.

В День России, 12 июня, в Искитимском районе Новосибирской области произошло ДТП с пострадавшим. Мужчину сбило оторвавшимся от автомобиля колесом.

Как рассказали в ГИБДД, водитель 1985 года рождения на автомобиле Хонда Степвагон ехал по автодороге Р-256 со стороны Новосибирска в направлении Барнаула. В 19.40 на 76 километра автодороги у его машины отлетело заднее правое колесо.

- От наезда оторвавшегося колеса пострадал мужчина 1984 года рождения, который находился поодаль от проезжей части, - рассказали в Госавтоинспекции. О характере полученных травм не сообщается.

#Происшествия
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