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Posted 15 июня 2020, 11:28

Published 15 июня 2020, 11:28

Modified 25 декабря, 15:32

Updated 25 декабря, 15:32

В Новосибирской области за выходные поймали 143 пьяных водителя

15 июня 2020, 11:28
Восемнадцать из них могут стать уголовниками, поскольку сели нетрезвыми за руль повторно.

Управление ГИБДД Новосибирской области отчиталось об итогах профилактического мероприятия «Нетрезвый водитель». Оно проходило с 11 по 15 июня, включая в себя проведение сплошных проверок на дорогах.

За указанное время были пойманы 143 пьяных водителя, из которых 38 отказались от прохождения медицинского освидетельствования. 18 пьяниц сели в нетрезвом виде за руль повторно.

В ГАИ напомнили, что пьяное вождение наказывается штрафом в 30 тысяч рублей и лишением прав на срок от 1,5 до 2 лет. Против повторных нарушителей возбуждаются уголовные дела, и им грозит до двух лет лишения свободы.

#Происшествия
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