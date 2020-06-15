В Новосибирской области за выходные поймали 143 пьяных водителя

В ГАИ напомнили, что пьяное вождение наказывается штрафом в 30 тысяч рублей и лишением прав на срок от 1,5 до 2 лет. Против повторных нарушителей возбуждаются уголовные дела, и им грозит до двух лет лишения свободы.