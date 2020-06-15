В Новосибирской области за выходные поймали 143 пьяных водителя

Posted 15 июня 2020, 11:28
Published 15 июня 2020, 11:28
Modified 25 декабря, 15:32
Updated 25 декабря, 15:32
Управление ГИБДД Новосибирской области отчиталось об итогах профилактического мероприятия «Нетрезвый водитель». Оно проходило с 11 по 15 июня, включая в себя проведение сплошных проверок на дорогах.
За указанное время были пойманы 143 пьяных водителя, из которых 38 отказались от прохождения медицинского освидетельствования. 18 пьяниц сели в нетрезвом виде за руль повторно.
В ГАИ напомнили, что пьяное вождение наказывается штрафом в 30 тысяч рублей и лишением прав на срок от 1,5 до 2 лет. Против повторных нарушителей возбуждаются уголовные дела, и им грозит до двух лет лишения свободы.