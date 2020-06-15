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Posted 15 июня 2020, 08:43

Published 15 июня 2020, 08:43

Modified 25 декабря, 15:32

Updated 25 декабря, 15:32

Во дворе в Калининском районе машина сбила ребенка

15 июня 2020, 08:43
Мальчик госпитализирован с переломом ноги.

Сегодня днем во дворе дома №19 на улице Учительской водитель 1987 года рождения на автомобиле Toyota Caldina наехал на 7-летнего мальчика 7 лет. Об этом рассказывает отдел пропаганды ГИБДД Новосибирска.

Сообщается, что ребёнок с переломом ноги был доставлен в больницу. На месте ДТП экипаж ДПС выясняет все обстоятельства произошедшего.

Напомним, сегодня еще одна Toyota Caldina сломала ногу пешеходу. У дома №44 по улице Титова пострадала 50-летняя женщина.

#Происшествия
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