Во дворе в Калининском районе машина сбила ребенка

Posted 15 июня 2020, 08:43
Published 15 июня 2020, 08:43
Modified 25 декабря, 15:32
Updated 25 декабря, 15:32
Сегодня днем во дворе дома №19 на улице Учительской водитель 1987 года рождения на автомобиле Toyota Caldina наехал на 7-летнего мальчика 7 лет. Об этом рассказывает отдел пропаганды ГИБДД Новосибирска.
Сообщается, что ребёнок с переломом ноги был доставлен в больницу. На месте ДТП экипаж ДПС выясняет все обстоятельства произошедшего.
Напомним, сегодня еще одна Toyota Caldina сломала ногу пешеходу. У дома №44 по улице Титова пострадала 50-летняя женщина.