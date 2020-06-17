В Колыванском районе в ДТП погиб водитель фургона

На 51-м км автодороги К-12 29-летний водитель автомобиля КИА Рио столкнулся с попутным автомобилем ГАЗ-2790. Им управлял опытный шофер 1958 года рождения. Водитель фургона собирался повернуть налево, и этот маневр не учел мужчина за рулем легковушки.