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Posted 17 июня 2020, 06:26

Published 17 июня 2020, 06:26

Modified 25 декабря, 15:32

Updated 25 декабря, 15:32

В Колыванском районе в ДТП погиб водитель фургона

17 июня 2020, 06:26
Водитель КИА получил травмы и был госпитализирован.

Сегодня утром, 17 июня около 10 часов в Колыванском районе произошло смертельное ДТП. Об этом сообщает ГИБДД по НСО.

На 51-м км автодороги К-12 29-летний водитель автомобиля КИА Рио столкнулся с попутным автомобилем ГАЗ-2790. Им управлял опытный шофер 1958 года рождения. Водитель фургона собирался повернуть налево, и этот маневр не учел мужчина за рулем легковушки.

В результате столкновения водитель КИА получил травмы и был госпитализирован, а водитель автомобиля ГАЗ скончался. Сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства случившегося.

#Происшествия
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