В Колыванском районе в ДТП погиб водитель фургона

Posted 17 июня 2020, 06:26
Published 17 июня 2020, 06:26
Modified 25 декабря, 15:32
Updated 25 декабря, 15:32
Сегодня утром, 17 июня около 10 часов в Колыванском районе произошло смертельное ДТП. Об этом сообщает ГИБДД по НСО.
На 51-м км автодороги К-12 29-летний водитель автомобиля КИА Рио столкнулся с попутным автомобилем ГАЗ-2790. Им управлял опытный шофер 1958 года рождения. Водитель фургона собирался повернуть налево, и этот маневр не учел мужчина за рулем легковушки.
В результате столкновения водитель КИА получил травмы и был госпитализирован, а водитель автомобиля ГАЗ скончался. Сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства случившегося.