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Posted 18 июня 2020, 00:56

Published 18 июня 2020, 00:56

Modified 25 декабря, 15:31

Updated 25 декабря, 15:31

Депутаты заявили о слабом информировании жителей НСО о льготах

18 июня 2020, 00:56
Министр труда и социального развития обещал заняться информированием населения о льготах

Соцзащиту попросили лучше информировать пенсионеров Новосибирской области о льготах на капремонт.

С таким заявлением выступил на заседании комитета по строительству, ЖКХ и тарифам зампредседателя Дмитрий Козловский. Он считает, что одинокие пенсионеры старше 70 лет не знают, как получить льготы. Они думают, что можно просто не платить за капремонт. Но закон требует подачи заявления.

Он привел пример, когда 83-летний мужчина задолжал за капремонт 11 тысяч, и суд обязал его выплатить эти деньги. А ведь он просто не написал заявление.

Козловский попросил соцслужбы информировать пожилых людей о процедуре получения льгот.

#Общество
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