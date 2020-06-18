Депутаты заявили о слабом информировании жителей НСО о льготах

С таким заявлением выступил на заседании комитета по строительству, ЖКХ и тарифам зампредседателя Дмитрий Козловский. Он считает, что одинокие пенсионеры старше 70 лет не знают, как получить льготы. Они думают, что можно просто не платить за капремонт. Но закон требует подачи заявления.