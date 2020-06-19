Новосибирские потребители задолжали СГК более 2 миллиардов рублей

В общей сложности перед СГК у компании образовался долг в 122,7 млн рублей, 103 млн – это основной долг с пени. Решение о взыскании долга «Дискус» пытался оспорить, но не получилось. Суд принял сторону СГК. Между тем СГК продолжает процедуру взыскания долгов с «Дискуса», который в общей сложности задолжал 305,6 млн рублей.