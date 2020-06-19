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Posted 19 июня 2020, 09:12

Published 19 июня 2020, 09:12

Modified 25 декабря, 15:32

Updated 25 декабря, 15:32

Новосибирские потребители задолжали СГК более 2 миллиардов рублей

19 июня 2020, 09:12
Компания начинает жесткие ограничения подачи горячей воды.

Мы уже сообщали о том, что застройщик Плющихинского жилмассива в Новосибирске обязан оплатить задолженность за теплоснабжение. Два года (2018-2019 гг.) группа компаний «Дискус» копила долги за тепло, подаваемое в жилые и нежилые объекты.

В общей сложности перед СГК у компании образовался долг в 122,7 млн рублей, 103 млн – это основной долг с пени. Решение о взыскании долга «Дискус» пытался оспорить, но не получилось. Суд принял сторону СГК. Между тем СГК продолжает процедуру взыскания долгов с «Дискуса», который в общей сложности задолжал 305,6 млн рублей.

Как уточнили редакции «Atas.info» в СГК, в целом объем просроченной задолженности новосибирских потребителей перед компанией на 1 июня превысил 2 миллиарда рублей. Это заставило СГК с июня усилить работу с должниками.

Компания на 20% увеличивает количество судебных исков, она чаще будет применять ограничение подачи горячей воды в отношении предприятий и организаций. В настоящее время в судебном производстве находится 951 дело о взыскании задолженности с потребителей Новосибирской области.

#Политика
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