От новосибирских водителей спрятали знак ограничения скорости

Сегодня, 22 июня, новосибирские водители пожаловались на дорожный знак, который, по их мнению, установлен на по ГОСТу. На улице Жуковского знак ограничения скорости в 50 км/ч спрятан среди деревьев, поэтому он не заметен автовладельцам.