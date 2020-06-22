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Posted 22 июня 2020, 09:41

Published 22 июня 2020, 09:41

Modified 25 декабря, 15:32

Updated 25 декабря, 15:32

От новосибирских водителей спрятали знак ограничения скорости

22 июня 2020, 09:41
За ним установлена камера фиксации нарушений, которая помогает мэрии собирать штрафы с автовладельцев.

Сегодня, 22 июня, новосибирские водители пожаловались на дорожный знак, который, по их мнению, установлен на по ГОСТу. На улице Жуковского знак ограничения скорости в 50 км/ч спрятан среди деревьев, поэтому он не заметен автовладельцам.

- Если зимой его хоть немного видно, то летом совсем нет. Может хоть ветки срежут или знак перевесят? – возмущаются подписчики сообщества «АСТ-54».

На этой же улице стоят камеры фиксации нарушений. Это приводит к тому, что, не замечая знака, водители превышают скорость и вынуждены платить штрафы, идущие в бюджет города.

- Если штрафы приходят, то схема работает, не нужно лезть в отлаженный механизм. Заметьте, камеры видеофиксации никогда ветками не зарастают, - отмечают в комментариях к записи новосибирцы.

#Общество
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