От новосибирских водителей спрятали знак ограничения скорости

Posted 22 июня 2020, 09:41
Published 22 июня 2020, 09:41
Modified 25 декабря, 15:32
Updated 25 декабря, 15:32
Сегодня, 22 июня, новосибирские водители пожаловались на дорожный знак, который, по их мнению, установлен на по ГОСТу. На улице Жуковского знак ограничения скорости в 50 км/ч спрятан среди деревьев, поэтому он не заметен автовладельцам.
- Если зимой его хоть немного видно, то летом совсем нет. Может хоть ветки срежут или знак перевесят? – возмущаются подписчики сообщества «АСТ-54».
На этой же улице стоят камеры фиксации нарушений. Это приводит к тому, что, не замечая знака, водители превышают скорость и вынуждены платить штрафы, идущие в бюджет города.
- Если штрафы приходят, то схема работает, не нужно лезть в отлаженный механизм. Заметьте, камеры видеофиксации никогда ветками не зарастают, - отмечают в комментариях к записи новосибирцы.