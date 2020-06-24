108 новых заболевших коронавирусом выявили в Новосибирской области

Увеличилось число пациентов, которые из-за коронавируса находятся в тяжелом состоянии. В реанимации, по последним данным, 83 человека, 29 – на ИВЛ. Всего же в больницах Новосибирска размещены 2255 человек с подтвержденным и неподтвержденным диагнозом. В области таких пациентов 443.