108 новых заболевших коронавирусом выявили в Новосибирской области

Posted 24 июня 2020, 04:37
Published 24 июня 2020, 04:37
Modified 25 декабря, 15:32
Updated 25 декабря, 15:32
Оперштаб в обновленной сводке заявил еще о ста восьми случаях коронавируса в Новосибирской области. Всего зараженных на утро 24 июня составляет 5356.
Согласно оперативным данным, за прошедший день был выписан 141 пациент с отрицательным тестом на Covid (3034 всего), два новосибирца скончались (78 всего).
Увеличилось число пациентов, которые из-за коронавируса находятся в тяжелом состоянии. В реанимации, по последним данным, 83 человека, 29 – на ИВЛ. Всего же в больницах Новосибирска размещены 2255 человек с подтвержденным и неподтвержденным диагнозом. В области таких пациентов 443.
181259 проб взяли на выявления коронавируса. На карантин помещены 830 жителей региона, сняты 24 130 человек. 1356 жителей обратились в больницы с ОРВИ, госпитализированы 27 пациентов.