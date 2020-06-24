atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted 24 июня 2020, 06:44

Published 24 июня 2020, 06:44

Modified 25 декабря, 15:32

Updated 25 декабря, 15:32

25-летняя девушка пропала в Новосибирске

24 июня 2020, 06:44
Девушка исчезла в начале месяца

Волонтеры просят помощи в поисках 25-летней девушки из Новосибирска.

Екатерина Казакова без вести пропала 9 июня 2020 года.

Приметы девушки: рост 173 сантиметра, худощавое телосложение, карие глаза, темно-русые волосы, мелтированные. Была в черной кожаной куртке, синих джинсах и серых кроссовках.

Волонтеры просят связаться с ними по телефону горячей линии: 8-800-700-54-52 или позвонить на 112.

#Происшествия
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт atas.info обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Атас.Инфо». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-82301 от 23 ноября 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Нимко Екатерина Владимировна

Телефон: +7 (985) 271-72-19  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Коммерческий отдел: +7 383  383 09 72; [email protected] 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика