25-летняя девушка пропала в Новосибирске

Posted 24 июня 2020, 06:44
Published 24 июня 2020, 06:44
Modified 25 декабря, 15:32
Updated 25 декабря, 15:32
Волонтеры просят помощи в поисках 25-летней девушки из Новосибирска.
Екатерина Казакова без вести пропала 9 июня 2020 года.
Приметы девушки: рост 173 сантиметра, худощавое телосложение, карие глаза, темно-русые волосы, мелтированные. Была в черной кожаной куртке, синих джинсах и серых кроссовках.
Волонтеры просят связаться с ними по телефону горячей линии: 8-800-700-54-52 или позвонить на 112.