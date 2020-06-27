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Posted 27 июня 2020, 07:17

Published 27 июня 2020, 07:17

Modified 25 декабря, 15:32

Updated 25 декабря, 15:32

В Новосибирске на улице Комсомольской столкнулись четыре автомобиля

27 июня 2020, 07:17
Две аварии произошли на расстоянии нескольких сот метров друг от друга.

Сегодня, 27 июня, на улице Комсомольской произошло сразу два ДТП. Участником одного из них стал водитель автомобиля с наклейками «Яндекс. Такси».

Как сообщают подписчики сообщества «АСТ-54», на пересечении улиц Чигорина и Комсомольской водитель внедорожника Honda CR-V , выезжая со второстепенной дороги, столкнулся с двигавшимся по главной дороге автомобилем. В результате ДТП пострадала пассажирка Хонды, пенсионерка.

Недалеко от этого места столкнулись Шкода и Тойота. Второй автомобиль после этого отлетел в бетонную опору путепровода.

Сотрудники полиции выясняют все обстоятельства аварий. Сведения о состоянии пострадавших уточняются.

#Происшествия
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