Более 360 тыс. новосибирцев проголосовали по поправкам в Конституцию

Более 360 тысяч человек проголосовали по поправкам в Конституцию России в Новосибирске. О том, как проходит голосование, рассказали в региональном правительстве.
В области действуют выездные участки, на которых введены строжайшие меры безопасности из-за пандемии коронавируса. Избирательные участки открыли на предприятиях и во дворах. На них побывали почти 46 тысяч человек.
Власти заявляют, что члены избирательных комиссий снабжены средствами защиты, прошли тестирование на коронавирус. Маски выдаются также избирателям.
По словам председателя областного избиркома Ольги Благо, благодаря тому, что процедура голосования началась в 25 июня и продлится до дня голосования, удастся избежать скопления людей на участках.