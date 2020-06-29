Министр образования региона проверил готовность новосибирских школ к ЕГЭ

Сегодня, 29 июня, министр образования Новосибирской области Сергей Федорчук проверил организационную и техническую готовность к Единому государственному экзамену в рамках пробного экзамена по географии. Он отметил, что во всех пунктах приема экзамена (ППЭ) будет осуществляться печать полного комплекта экзаменационных материалов. Работы просканируют в штабе ППЭ, после чего отправят в Региональный центр обработки информации.
Все работники, участвующие в ГИА, должны быть обязательно обеспечены средствами индивидуальной защиты, а участники – на усмотрение родителей. В пунктах приема должно стоять оборудование для обеззараживания воздуха. На входе появятся дозаторы с антисептиком, у входящих проверят температуру.
- Новосибирская область готова к проведению ЕГЭ, технические средства прошли проверку. Я желаю всем ребятам удачного прохождения Государственной итоговой аттестации, не волноваться на экзаменах и проявить свои знания. Уверен, большинство наших школьников успешно справятся с этой задачей, – заявил Сергей Федорчук. Всего к ЕГЭ готово 107 пунктов приема экзаменов. Экзамены пройдут с 3 по 25 июля. В них примут участие 13 791 человек, из которых 11 697 – это выпускники школ 2020 года.
С 3 по 8 августа запланирован дополнительный период ГИА. В эти дни экзамены сдадут те, кто не завершил выполнение экзаменационных работ по уважительной причине, перенес дату экзамена по болезни или не принял участие по форс-мажорным обстоятельствам.