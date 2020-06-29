Министр образования региона проверил готовность новосибирских школ к ЕГЭ

- Новосибирская область готова к проведению ЕГЭ, технические средства прошли проверку. Я желаю всем ребятам удачного прохождения Государственной итоговой аттестации, не волноваться на экзаменах и проявить свои знания. Уверен, большинство наших школьников успешно справятся с этой задачей, – заявил Сергей Федорчук. Всего к ЕГЭ готово 107 пунктов приема экзаменов. Экзамены пройдут с 3 по 25 июля. В них примут участие 13 791 человек, из которых 11 697 – это выпускники школ 2020 года.