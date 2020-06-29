Новосибирские чиновники лишили ребенка-инвалида лекарств

В Новосибирске ребенок-инвалид с редким заболеванием лишен необходимых лекарств. Ему пожизненно необходим препарат «асфотаза альфа», однако министерство здравоохранения НСО отказывает ребенку в его получении, ссылаясь на отсутствие этого препарата в федеральном перечне лекарственных препаратов и недостаточность финансирования.