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Новосибирские чиновники лишили ребенка-инвалида лекарств

29 июня 2020, 20:13
За ребенка вступилась прокуратура.

В Новосибирске ребенок-инвалид с редким заболеванием лишен необходимых лекарств. Ему пожизненно необходим препарат «асфотаза альфа», однако министерство здравоохранения НСО отказывает ребенку в его получении, ссылаясь на отсутствие этого препарата в федеральном перечне лекарственных препаратов и недостаточность финансирования.

Мать несовершеннолетнего была вынуждена обратиться в прокуратуру. Надзорное ведомство вступилось за больного ребенка. Первый заместитель прокурора области Борис Крылов внес министру здравоохранения Новосибирской области Хальзову представление об устранении нарушений законодательства. Прокуратура взяла обеспечение ребенка препаратом на свой контроль.

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