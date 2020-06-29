Новосибирские медики Андрей Хальзов и Ирина Антюхина вошли в «Список памяти»

В понедельник, 29 июня, в «Список памяти» медиков, погибших в борьбе с пандемией коронавируса, попали новосибирские врач и медсестра. Об этом сообщает НГС.
На днях стало известно о кончине медсестры Центральной инфекционной больницы города Искитима. Ирина Антюхина работала в коронавирусной бригаде почти с самого начала пандемии.
Сегодня стало известно о смерти еще одного медика, брата министра здравоохранения Новосибирской области Константина Хальзова. Кончину Андрея Хальзова, врача-хирурга Дорожной клинической больницы Новосибирска подтвердили в медицинском учреждении. По данным НГС, мужчина оказался пациентом больницы больше двух недель назад.
Всего на данный момент в федеральном «Списке памяти» уже семь новосибирских медиков. Напомним, врачи находятся на передовой борьбы с инфекцией, спасая жизни пациентов, но точно также рискуя сами заболеть.