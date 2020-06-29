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Новосибирских школьников не переведут на дистанционное обучение

30 июня 2020, 00:13
Образовательные учреждения готовятся к учебному году в штатном режиме.

Сегодня, 29 июня, министерство образования Новосибирской области развеяло страхи родителей, убежденных во введении в регионе дистанционного обучения. Ранее Новосибирскую область назвали в числе 14 субъектов Федерации, в которых в качестве эксперимента по внедрению цифровой образовательной среды.

Как рассказали в минобре, в течение 2,5 лет в рамках проекта в Новосибирской области создадут 5 центров цифрового образования детей «IT-куб», в 233 школах обновят внутренние локальные сети и сделают их безопасными для передачи личных данных, в 101 школу приобретут новое оборудование. Сайты всех школ переведут на платформу «Госвеб», а на портале Госуслуг появятся новые личные кабинеты у всех участников образовательных отношений.

Это и есть результат внедрения целевой модели цифровой образовательной среды. Что касается введения в новом учебном году обучения в дистанционном режиме, то это не предусматривается опубликованным постановлением.

- В настоящее время школы продолжают готовиться к новому учебному году в обычном штатном режиме и планируют начать его 1 сентября 2020, — говорится в заявлении Минобразования НСО.

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