Новосибирских школьников не переведут на дистанционное обучение

Как рассказали в минобре, в течение 2,5 лет в рамках проекта в Новосибирской области создадут 5 центров цифрового образования детей «IT-куб», в 233 школах обновят внутренние локальные сети и сделают их безопасными для передачи личных данных, в 101 школу приобретут новое оборудование. Сайты всех школ переведут на платформу «Госвеб», а на портале Госуслуг появятся новые личные кабинеты у всех участников образовательных отношений.