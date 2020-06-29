Один новосибирец проголосовал по Конституции за четверых

Ей принадлежит дом по улице Клары Цеткин. В нем прописаны ее муж, сын, она сама, а также дедушка и мама. Сама хозяйка с семьей проживает в другом месте. 27 июня Дедигурова от своей мамы узнает, что, оказывается, и она, и ее муж, и ее сын, уже отдали голоса. К дому приезжала выездная избирательная комиссия. За всех проголосовал дедушка, даже без паспортов.