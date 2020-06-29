Один новосибирец проголосовал по Конституции за четверых

Житель Искитима проголосовал за поправки в конституцию сам, а также отдал голоса за своих четверых родных. Скандальную историю обнародовал портал "Весь Искитим". Изданию в свою очередь об этом вопиющем случае рассказала местная жительница Елизавета Дедигурова.
Ей принадлежит дом по улице Клары Цеткин. В нем прописаны ее муж, сын, она сама, а также дедушка и мама. Сама хозяйка с семьей проживает в другом месте. 27 июня Дедигурова от своей мамы узнает, что, оказывается, и она, и ее муж, и ее сын, уже отдали голоса. К дому приезжала выездная избирательная комиссия. За всех проголосовал дедушка, даже без паспортов.
"Я дедушку пока не видела. Находилась на работе. У него спрашивал, почему он так сделал, мой муж. Он в ответ, мол, что вам не нравится. Если не нравится, то верните по 10 тысяч рублей, если вы против Путина или еще чего-то", – рассказала Елизавета Дедигурова.
Подлог вскрылся на месте. Мужчина из выездной комиссии просто разорвал подписные документы. Мама Елизаветы Александровны позвонила в ЦИК по номеру горячего телефона. Там ей сказали, что был нарушен закон. Но дальше голосовать она не может, так как ее голос уже вычеркнут. Рекомендовали обращаться в ТИК.
По телефону Дедигуровой сказали, что не дают обратной связи, порекомендовали написать на сайте. Елизавета сделала так, но не получила уведомление о регистрации. А теперь исчезло и само ее обращение. А в ТИКе происшедшее назвали провокацией.