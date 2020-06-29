Попали в историю: Новосибирские школьники издали книгу о своей учебе

В Новосибирской области школьники издали самую настоящую книгу о своей учебе. Так они решили отметить окончание учебного года, в течение которого собирался материал: писались тексты, делались снимки и рисунки, выбирались темы.
В книгу вошли литературные эссе и фотографии из личных альбомов школьников, скриншоты смс-сообщений и даже записи в дневниках. Помогала в издании книги классный руководитель, которая и предложила подросткам попробовать себя в роли писателей, чтобы принять участие в проекте «Всероссийская школьная летопись».
Планировавшаяся как самиздат, книга была официальной издана. Ей присвоили международный национальный идентификатор (ISBN), по которому ее можно найти в библиотеках.
Сами участники проекта «Всероссийская школьная летопись» получат книгу бесплатно. Один экземпляр будет храниться в школьной библиотеке, где учатся дети. Электронные версии издания поступят в Российскую государственную детскую библиотеку и Российскую книжную палату.