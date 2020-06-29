Попали в историю: Новосибирские школьники издали книгу о своей учебе

В книгу вошли литературные эссе и фотографии из личных альбомов школьников, скриншоты смс-сообщений и даже записи в дневниках. Помогала в издании книги классный руководитель, которая и предложила подросткам попробовать себя в роли писателей, чтобы принять участие в проекте «Всероссийская школьная летопись».