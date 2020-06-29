atas.info
ГлавноеВсе новости

Установлены новосибирцы, похитившие человека в багажнике

30 июня 2020, 02:46
Мужчины рассказали, что хотели проучить дебошира.

Сотрудники Следственного комитета установили личности людей, которые 28 июня в Ленинском районе избили и увезли в багажнике человека. Этот инцидент попал на видео и был размещен в соцсетях. На кадрах видно, как мужчину погрузили в багажник автомобиля и увезли в неизвестном направлении.

По факту возможного похищения человека следственный комитет начал проверку. Сейчас все участники установлены и опрошены. Мужчины рассказали, что хотели проучить дебошира. Он в пьяном виде нарушал общественный порядок в общежитии.

Доследственная проверка продолжается. По ее результатам будет принято процессуальное решение.

Материалы по теме
Глава Следственного комитета РФ взял под контроль расследование смерти 2-летней девочки в новосибирской больницеНазначен глава следственного управления ГУ МВД по Новосибирской областиСледственный комитет изучает массовую гибель пчел под Новосибирском
#Новости#Криминал
Подпишитесь
Мобилизация в Новосибирской области: что известно к 23 сентября
Сегодня, 12:35
Жители Новосибирской области начали получать первые повестки о мобилизации
Сегодня, 13:37
Кто из депутатов готов участвовать в СВО на Украине: изучаем персоналии
Сегодня, 15:24
Вице-спикер новосибирского Заксобрания Панферов написал рапорт об отправке на СВО
Сегодня, 13:08
Заморозки до -6 градусов придут в Новосибирск в начале октября
Сегодня, 10:25
Тарифы на проезд в общественном транспорте Новосибирска вновь повысятся
Сегодня, 09:52