Установлены новосибирцы, похитившие человека в багажнике

Сотрудники Следственного комитета установили личности людей, которые 28 июня в Ленинском районе избили и увезли в багажнике человека. Этот инцидент попал на видео и был размещен в соцсетях. На кадрах видно, как мужчину погрузили в багажник автомобиля и увезли в неизвестном направлении.