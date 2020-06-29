Установлены новосибирцы, похитившие человека в багажнике

Сотрудники Следственного комитета установили личности людей, которые 28 июня в Ленинском районе избили и увезли в багажнике человека. Этот инцидент попал на видео и был размещен в соцсетях. На кадрах видно, как мужчину погрузили в багажник автомобиля и увезли в неизвестном направлении.
По факту возможного похищения человека следственный комитет начал проверку. Сейчас все участники установлены и опрошены. Мужчины рассказали, что хотели проучить дебошира. Он в пьяном виде нарушал общественный порядок в общежитии.
Доследственная проверка продолжается. По ее результатам будет принято процессуальное решение.