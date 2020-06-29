В Барабинском районе 13 человек больны коронавирусом

Всего в регионе на утро 29 июня выявлено 5876 случаев COVID-19 (за минувшие сутки на 107 пациентов с коронавирусом стало больше). 3392 новосибирца выздоровели, 93 скончались (в том числе двое мужчин за последние сутки). В инфекционных стационарах Новосибирска лечатся 2335 человек. В ЦРБ госпитализировано 624 сельских жителя.