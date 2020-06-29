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В Барабинском районе 13 человек больны коронавирусом

29 июня 2020, 15:07
5 барабинцев ожидают результатов анализов.

В Барабинском районе Новосибирской области зарегистрировано 13 случаев заболевания коронавирусом. Таковы данные оперативного штаба на 29 июня. Сообщается, что 8 человек победили COVID-19 и выздоровели.

На карантине находятся 6 человек. 5 барабинцев ожидают результатов анализов. Всего тесты на коронавирус сдали 128 человек.

Всего в регионе на утро 29 июня выявлено 5876 случаев COVID-19 (за минувшие сутки на 107 пациентов с коронавирусом стало больше). 3392 новосибирца выздоровели, 93 скончались (в том числе двое мужчин за последние сутки). В инфекционных стационарах Новосибирска лечатся 2335 человек. В ЦРБ госпитализировано 624 сельских жителя.

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