В Новосибирске поздно вечером пьяный мужчина застрял на пне посреди озера

В воскресенье, 28 июня, в Заельцовском районе Новосибирска пьяный мужчина застрял на старом пне посреди озера. Об этом в службу МАСС в 23.10 сообщил очевидец, который сообщил координаты места происшествия – небольшое озеро у завода «Экран» рядом с улицей Бардина.
Нетрезвый джентльмен решил искупаться, доплыл до пня, устал и залез на него. После этого он был уже не в состоянии самостоятельно вернуться на берег. На место выехал оперативный экипаж спасателей МАСС.
Через 13 минут, когда спасатели уже подъезжали к озеру, очевидец перезвонил оперативному дежурному и сообщил, что помог мужчине добраться до берега. Мужчина извинился за беспокойство.
- Приятно осознавать, что многие люди проявляют сознательность, социальную и гражданскую ответственность, не остаются неравнодушными к чужим проблемам. Но всё-таки, служба МАСС не рекомендует устраивать ночные заплывы в состоянии алкогольного опьянения в не предназначенных для купания местах, - заявили в службе МАСС.
Пьяный человек может может утонуть и на небольшой глубине. В данном случае усугубляющим фактором была плохая видимость и потеря ориентации в пространстве.