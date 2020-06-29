В Новосибирске сообщили об угоне экскаватора Caterpillar

Экскаватор имеет госномер НЕ 0064 54. За рулем находился водитель 1965 года рождения, который был принять на работу две недели назад. Накануне он получил зарплату и выехал в сторону Каргата. В 13:10 экскаватор был остановлен на посту ГИБДД, откуда уехал в неизвестном направлении.