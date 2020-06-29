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В Новосибирске сообщили об угоне экскаватора Caterpillar

30 июня 2020, 02:56
Водитель уехал на нем в сторону Каргата.

В воскресенье, 28 июня, в Новосибирске был угнан экскаватор Caterpillar 428E 2007 года выпуска. Об этом сообщили подписчики сообщества «АСТ-54».

Экскаватор имеет госномер НЕ 0064 54. За рулем находился водитель 1965 года рождения, который был принять на работу две недели назад. Накануне он получил зарплату и выехал в сторону Каргата. В 13:10 экскаватор был остановлен на посту ГИБДД, откуда уехал в неизвестном направлении.

У экскаватора на левом крыле тещина, а на переднем ковше нет зубьев. Правое колесо у него совершенно новое. Заявление об угоне уже лежит в полиции.

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#Новости#Происшествия
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