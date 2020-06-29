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В Новосибирской области заблудившихся в лесу пенсионеров искали два дня

29 июня 2020, 15:23
В поисках был задействован вертолет Росгвардии и вездеход.

Пенсионеров, пропавших в лесу Чулымского района, нашли спустя несколько дней.

24 июня ночью мужчина и женщина (64 и 52 года) отправились из села Базово в Большеникольское на машине. Их путь пролегал через лес, где они и пропали.

На их поиски привлекались сотрудники полиции, спасатели, кинологи, представители местной администрации и местные жители. По факту исчезновения было заведено дело.

26 июня в 3 часа дня их нашли рядом с селом Чикман. Пенсионеры рассказали, что их машина застряла в колее, и они решили идти пешком и заблудились.

#Новости#Происшествия
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