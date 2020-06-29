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Жителя Бердска поймали с 48 граммами синтетических наркотиков

29 июня 2020, 15:35
В закладках на территории Новосибирска было обнаружено еще 7 граммов запрещенного вещества.

Новосибирская полиция сообщила об очередном задержании наркоторговца. В Советском районе при силовой поддержке отряда специального назначения «Гром» был схвачен 43-летний житель Бердска, у которого при обыске были найдены таблетки массой около 48 граммов, содержащие наркотические средства метамфетамин и МДМА.

Задержанный подозревается в сбыте наркотиков и психотропных веществ в крупном размере. На территории Новосибирска в различных закладках, которые, по версии полиции, делал подозреваемый, были найдены наркотическое средство МДМА и психотропное вещество декстрометорфан общей массой около 7 граммов.

Возбуждено уголовное дело. Подозреваемому грозит до 20 лет лишения свободы. Сейчас он находится под стражей, а полиция устанавливает каналы поставки наркотика в Новосибирскую область.

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#Новости#Происшествия
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