Жителя Бердска поймали с 48 граммами синтетических наркотиков

Новосибирская полиция сообщила об очередном задержании наркоторговца. В Советском районе при силовой поддержке отряда специального назначения «Гром» был схвачен 43-летний житель Бердска, у которого при обыске были найдены таблетки массой около 48 граммов, содержащие наркотические средства метамфетамин и МДМА.
Задержанный подозревается в сбыте наркотиков и психотропных веществ в крупном размере. На территории Новосибирска в различных закладках, которые, по версии полиции, делал подозреваемый, были найдены наркотическое средство МДМА и психотропное вещество декстрометорфан общей массой около 7 граммов.
Возбуждено уголовное дело. Подозреваемому грозит до 20 лет лишения свободы. Сейчас он находится под стражей, а полиция устанавливает каналы поставки наркотика в Новосибирскую область.