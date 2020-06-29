Жителя Бердска поймали с 48 граммами синтетических наркотиков

Новосибирская полиция сообщила об очередном задержании наркоторговца. В Советском районе при силовой поддержке отряда специального назначения «Гром» был схвачен 43-летний житель Бердска, у которого при обыске были найдены таблетки массой около 48 граммов, содержащие наркотические средства метамфетамин и МДМА.