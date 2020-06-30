20 тысяч медицинских масок раздадут жителям Нового Уренгоя

Более 20 тысяч медицинских масок раздадут в Новом Уренгое представители фракции «Единая Россия». Акция, инициатором которой стал представитель реготделения партии Алексей Ситников, пройдет в рамках проекта «Северяне».
Как пишет издание «Муксун», в городе организуют две точки раздачи – в аэропорту и на железнодорожном вокзале. Помощь также окажут волонтеры Победы.
Отметим, что благодаря акции «Северяне» маски бесплатно получили более 40 тысяч местных жителей.
В Новом Уренгое планируется создать городской штаб по борьбе с коронавирусом. В помощь местным медикам в Новый Уренгой прибыли специалисты из Москвы, Новосибирска, Санкт-Петербурга и Тюмени.